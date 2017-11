Traunstein gedenkt der Opfer der Reichspogromnacht

Der Opfer der Reichspogromnacht gedenken die Teilnehmer einer Veranstaltung an diesem Donnerstag ab 17 Uhr in Traunstein. − F.: red Der Opfer der Reichspogromnacht gedenken die Teilnehmer einer Veranstaltung an diesem Donnerstag ab 17 Uhr in Traunstein. − F.: red



Eine Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht findet an diesem Donnerstag ab 17 Uhr am Gedenkstein der Opfer des Nationalsozialismus im Stadtparkt in Traunstein statt. Es handelt sich um eine Kooperationsveranstaltung von Evangelischer Jugend, dem "Netzwerk Bunt statt Braun im Landkreis Traunstein" und dem Kreisjugendring Traunstein.

Gemeinsam werden die Teilnehmer zum Gedenkstein der Familie Holzer an der Kernstraße gehen – einer Familie aus Traunstein, die in dieser Nacht vertrieben und später ermordet wurde. Die Veranstalter wollen an die Menschen erinnern, die in dieser Nacht zu Freiwild erklärt wurden; erinnern daran, dass Antisemitismus, Rassismus und Gewalt in erschreckender Weise in und aus der Mitte der Gesellschaft wieder zunehmen, und dem entschieden entgegentreten. − red