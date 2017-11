König Ludwig II.-Museum auf Herrenchiemsee ab sofort geschlossen

König Ludwig II. von Bayern auf einer Fotografie von Franz Hanfstaengl aus dem Jahr 1876. − Foto: Schlösserverwaltung König Ludwig II. von Bayern auf einer Fotografie von Franz Hanfstaengl aus dem Jahr 1876. − Foto: Schlösserverwaltung



Das König Ludwig II.-Museum der Bayerischen Schlösserverwaltung auf Herrenchiemsee bleibt ab sofort bis voraussichtlich Ostern 2018 wegen Bauarbeiten geschlossen. Im Museum müssen Arbeiten an der Klimaanlage durchgeführt werden.

Bereits im Frühjahr 2016 waren Maßnahmen an der Kälteanlage und zum Brandschutz fertiggestellt worden. Nun wird die ruhigere Winterzeit genutzt, um auch die Klimaanlage zu erneuern. Die neue Anlage verspricht eine wesentlich höherwertige Klimatechnik als die defekte, rund 30 Jahre alte Klimaanlage. Die Maßnahmen werden auch zu einem deutlich geringeren Energieverbrauch beitragen. Die Baukosten liegen insgesamt bei rund 900.000 Euro.

Die Prunkräume des Neuen Schlosses und das Augustiner-Chorherrenstift können wie gewohnt besichtigt werden. Geschlossen sind diese lediglich an den regulären Schließtagen am 24., 25., 31. Dezember und am 1. Januar sowie am Faschingsdienstag. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre haben in allen Schlössern, Burgen und Museen der Bayerischen Schlösserverwaltung freien Eintritt. − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 8. November 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.