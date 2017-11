Auch im Alter mobil und sicher unterwegs sein

"Senioren im öffentlichen Verkehr" heißt ein Vortrag, zu dem der Seniorenbeirat Trostberg an diesem Mittwoch (8. November 2017) ab 14 Uhr alle Interessierten ins Postsaal-Gewölbe einlädt. Referent ist Johann Bohnert, der Chef der Traunreuter Polizei. Um die Mobilität älterer Menschen so lange wie möglich zu sichern und sicherer zu machen, zielt diese Veranstaltung vor allem auf zweierlei ab: auf Informations- und Wissensvermittlung und auf die Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen. Während der Veranstaltung steht ein Fahrsimulator zur Verfügung, an dem die Teilnehmer ihr Reaktionsvermögen und ihr Verhalten im Gefahrenfall testen können. Der Eintritt ist frei. − red/Foto: dpa