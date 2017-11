Wasserpreis steigt um 50 Prozent

Der bisherige stellvertretende Verbandsvorsteher Rupert Hartl wurde bis 2022 zum neuen Vorsitzenden gewählt. − Foto: mmü Der bisherige stellvertretende Verbandsvorsteher Rupert Hartl wurde bis 2022 zum neuen Vorsitzenden gewählt. − Foto: mmü



Der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Wasserbeschaffungsverbands Seebruck ist in der Jahresversammlung im Restaurant "Hafenwirt" in Seebruck einstimmig als Chef gewählt worden. In seinem Bericht hatte er sogleich schlechte Nachrichten parat: Im Zuge der Überprüfung des Haushalts, der laufenden Kosten und der einmaligen Ausgaben für die Saugbehältersanierung sei klar geworden, dass eine Finanzierung allein durch die jährlichen Einnahmen nicht möglich gewesen wäre. Man habe deshalb entschieden, die Wassergebühren zu erhöhen und einen 100000-Euro-Kredit aufzunehmen. Während die Grundgebühr von 33,75 Euro pro Wohneinheit unverändert bleibe, steige die Verbrauchsgebühr zum 1. Januar 2018 von 0,60 Euro auf 0,90 Euro pro Kubikmeter, so Hartl. Die Preissteigerung erhöhe die Jahreseinnahmen um etwa 30000 Euro und führe zu einem ausgeglichenen Haushalt 2018. Zuletzt war der Wasserpreis von 2015 auf 2016 um sechs Cent gestiegen.

"Höhere Gebühren sind nie ein Anlass zur Freude, aber für die Zukunft unseres Verbandes überlebenswichtig, um notwendige Investitionen in das Leitungsnetz tätigen zu können", sagte Hartl. Die kostendeckenden Einnahmen seien indes die Voraussetzung für die Genehmigung des Haushalts durch das Landratsamt Traunstein gewesen, und ohne ausgeglichenen Haushalt wäre auch die Kreditaufnahme nicht genehmigt worden. − mmüMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 8. November, in Ihrer Heimatzeitung.