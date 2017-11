Heimathaus Traunreut nach Renovierung wieder geöffnet

Bauhof-Mitarbeiter helfen bei den letzten Handgriffen im Saal des Heimathauses mit. − Foto: mix Bauhof-Mitarbeiter helfen bei den letzten Handgriffen im Saal des Heimathauses mit. − Foto: mix



In den vergangenen Monaten war das Heimathaus Traunreut geschlossen und wurde gründlich saniert. Notwendig geworden waren Arbeiten zum Brandschutz, um das Haus weiter betreiben zu können. Die Sanierung ist soweit abgeschlossen und es können wieder Veranstaltungen im Heimathaus stattfinden.

Neu installiert wurde im Zuge der Maßnahme die gesamte Elektrik im Haus, es wurden Feuerschutzmaßnahmen wie Rauchmeldeanlage und Fluchtwege ergänzt oder erneuert. Mit zwei zusätzlichen Stromkästen ist nun auch genügend Strom für Veranstaltungen im Freien wie beispielsweise beim Kunsthandwerkermarkt vorhanden. Eine Behindertentoilette gibt es zudem ab jetzt im Heimathaus. Für sie musste die alte Garderobe weichen.

In der Heimatstube wurde ein neuer Boden verlegt und für den Saal ein fest an der Decke installierter Beamer angeschafft. "Wir sind froh, dass die Stadt hier so viel investiert hat. Das zeigt, dass weiter Interesse am Heimathaus besteht", betont Vorsitzender Gerhard Wonner. Eigentlich wäre es der Wunsch des Vorstandes gewesen, dass der Saal abgerissen und an gleicher Stelle ein dreigeschossiges Gebäude errichtet wird. Der Saal des Heimathauses war ursprünglich nur als vorübergehendes Provisorium gedacht, das jetzt schon mehr als 40 Jahre hält. − mix

