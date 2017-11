Großeinsatz am Mittwochmorgen: Polizei durchsucht Asylheim

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Mittweochmorgen in einer Asylbewerberunterkunft in Traunstein angerückt. −Symbolfoto: Schlamminger Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Mittweochmorgen in einer Asylbewerberunterkunft in Traunstein angerückt. −Symbolfoto: Schlamminger



Ein Großaufgebot an Polizeibeamten durchsucht derzeit die Asylbewerberunterkunft in der Seuffertstraße in Traunstein. Wie die Polizei in einer Erstmeldung am Mittwochmorgen mitteilt, gab es richterliche Durchsuchungsbeschlüsse in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weitere Details gab die Polizei noch nicht bekannt. − pnpDieser Text wird laufend aktualisiert.