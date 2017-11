Trostberg fordert erneute Messung der Luftbelastung

An der Engstelle der Traunsteiner Straße in Trostberg überschreitet die Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Belastung trotz des Tempolimits regelmäßig die gesetzlichen Grenzwerte. − Foto: luh An der Engstelle der Traunsteiner Straße in Trostberg überschreitet die Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Belastung trotz des Tempolimits regelmäßig die gesetzlichen Grenzwerte. − Foto: luh



Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat die Stickstoffdioxid- und Feinstaubkonzentration auf der Traunsteiner Straße neu berechnet und das Ergebnis jetzt der Stadt Trostberg mitgeteilt: nur punktuelle Überschreitungen der Grenzwerte. Mit reinen Berechnungen will sich die Stadt aber nicht zufrieden geben. Der Bauausschuss des Stadtrates beschloss in der öffentlichen Sitzung am Montagabend, eine einjährige Messung zu beantragen.

Als Beurteilungsorte wurden der dichteste Bebauungsbereich der Traunsteiner Straße (Engstelle) sowie die Stelle am Trafohäuschen gegenüber des Seniorenheims "Pur Vital" gewählt. Für 2017 wurden die Jahresmittelwerte folgender Immissionen berechnet: gröberer Feinstaub (PM10), feinerer Feinstaub (PM2,5) sowie Stickstoffdioxid (NO2). An der Engstelle überschreitet demnach die Stickstoffdioxid-Immission von 56 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft den Grenzwert (40). Alle anderen errechneten Mittelwerte liegen unter den Grenzwerten.

Bauamtsleiter Bernhard Unterauer erklärte, dass die Berechnungen auf der Bebauungshöhe und -breite, Verkehrszahlen und bereits durchgeführten Messungen beruhen. Fachleute gingen davon aus, dass die Berechnungen verlässlicher seien als die Momentaufnahme einer Messung.

Dieser Meinung schließen sich die Stadträte nicht an. "Wir nehmen die Luftbelastung in Trostberg sehr ernst und beantragen deshalb eine einjährige Messung an der Traunsteiner Straße", sagte Bürgermeister Karl Schleid. Er, Hannspeter Fenis (CSU) und Franz Xaver Obermayer (FW) deuteten an, dass sie sich von einer Messung mehr erwarten – gerade im Hinblick auf den Bau der B299-Ortsumfahrung. Die Ausschussmitglieder stimmten alle dafür, eine Messung zu beantragen.