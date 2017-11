Auf kurzem Weg sicher ins Traunsteiner Klinikum

Imposante Baustelle: Die Stahlbrücke über der Wolkersdorfer Straße verbindet das neue Parkhaus mit dem Klinikum. − Foto: Oberkandler Imposante Baustelle: Die Stahlbrücke über der Wolkersdorfer Straße verbindet das neue Parkhaus mit dem Klinikum. − Foto: Oberkandler



Eine neue Fußgängerbrücke wurde am Mittwoch über der Wolkersdorfer Straße in Traunstein installiert. Sie verbindet das neue Parkhaus mit dem Klinikum Traunstein. Mitarbeiter, Besucher und Patienten, die zur ambulanten Behandlung kommen, haben künftig die Möglichkeit, die stark befahrene Wolkersdorfer Straße gefahrlos zu überqueren.

Die Brückenelemente wiegen zusammen rund 60 Tonnen und wurden mit einem schweren Baukran in ihre endgültige Position gebracht. In Betrieb gehen soll das Parkdeck im Dezember. Es bietet 694 Stellplätze und kostet rund acht Millionen Euro. Patienten und Besucher des Klinikums werden in dem privat betriebenen Parkhaus ihre Autos aber nicht kostenlos abstellen können. − ko