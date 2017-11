Pilotprojekt für den Bereitschaftsdienst: Positives Fazit

Die Bereitschaftspraxis am Klinikum Traunstein ist geöffnet, wenn die Praxen der Haus- und Fachärzte in der Regel geschlossen sind. − Foto: san Die Bereitschaftspraxis am Klinikum Traunstein ist geöffnet, wenn die Praxen der Haus- und Fachärzte in der Regel geschlossen sind. − Foto: san



Rund ein halbes Jahr gibt es in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land das Pilotprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) für den Bereitschaftsdienst. Seit März betreibt die KVB eine Bereitschaftspraxis in Bad Reichenhall und bereits seit November 2016 eine Bereitschaftspraxis in Traunstein. Ergänzt werden diese seit Juni von der neu eingerichteten kinder- und jugendärztlichen KVB-Bereitschaftspraxis am Klinikum Traunstein und der schon länger bestehenden privaten Bereitschaftspraxis in Fridolfing. Nun haben die Verantwortlichen ein positives Zwischenfazit gezogen.

Die Praxen sind die erste zentrale Anlaufstelle für Patienten, wenn diese außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten medizinische Hilfe brauchen. Zusätzlich gibt es einen von der KVB organisierten Fahrdienst, der die medizinisch notwendigen Hausbesuche in der Region durchführt. Die Bevölkerung hat die KVB-Bereitschaftspraxen gut angenommen. Insgesamt wurden dort von März bis September rund 8500 Patienten behandelt. Damit sind die Kapazitäten noch längst nicht ausgelastet. Außerdem haben die diensthabenden Ärzte von März bis September rund 2500 medizinisch notwendige Hausbesuche durchgeführt.

Durch die Neuregelungen seien die niedergelassenen Ärzte spürbar entlastet worden, ebenso die zuvor übervollen Notaufnahmen der Krankenhäuser, schreibt die KVB. Patienten mit leichteren Erkrankungen müssten keine langen Wartezeiten mehr in Kauf nehmen. Weil die Bereitschaftspraxen an den Kliniken in unmittelbarer Nähe zu den Notaufnahmen angesiedelt sind, ist sichergestellt, dass jeder Notfallpatient eine adäquate Diagnostik und Behandlung erhält.