Ehemaliges Gasthaus Hurmer wird umgebaut

Dass an der Eichenstraße 12 in Wäschhausen Gäste bewirtet wurden, ist schon ein paar Jahre her. 2014 war das Gasthaus an Hans Huber verkauft worden, der dort im Dezember die ersten Flüchtlinge unterbrachte. Die frühere Gaststube diente als Gemeinschaftsraum. Nachdem der Beherbergungsvertrag vom Landkreis gekündigt worden war, mussten die Asylbewerber im Juni 2016 von dort ausziehen. Seitdem stand die Gaststube leer, in den Zimmern darüber leben anerkannte Flüchtlinge.

Die Huber Wohnbau GmbH & Co. plant jetzt, auch das Erdgeschoss in Wohnungen umzuwandeln. Die Pläne und der Antrag auf Nutzungsänderung lagen dem Bauausschuss des Trostberger Stadtrates in der öffentlichen Sitzung am Montagabend vor. Zwei Wohnungen sind in dem ehemaligen Gasthaus im Erdgeschoss eingezeichnet. "Eine Wirtschaft wird das wohl nie mehr werden", meinte Bürgermeister Karl Schleid. − luhDen kompletten Artikel lesen Sie am Donnerstag, 9. November, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.