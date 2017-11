Bahnhof voller Fröhlichkeit und Farbe

Die Kunstklassen zusammen mit ihren "Oskar"-prämierten Lehrerinnen, Organisatorin Vickie Beck und Bürgermeister Karl Schleid. − Foto: he Die Kunstklassen zusammen mit ihren "Oskar"-prämierten Lehrerinnen, Organisatorin Vickie Beck und Bürgermeister Karl Schleid. − Foto: he



Fröhlicher Abschluss einer beispielhaften "Bürgerinitiative" im besten Sinn: Mit einem Straßenfest feierten Schüler, Lehrerinnen, Anwohner und Ideengeberin Vickie Beck gestern Nachmittag das gelungene Kunstprojekt am Trostberger Bahnhof.

Zwei Klassen des Kunstzweigs an der Staatlichen Realschule Trostberg hatten, wie berichtet, die Wände des Bahnhofsgebäudes mit Personenporträts, Pflanzen und Blumen verziert und damit "zu einem farbenfrohen, heiteren Gelände beigetragen, das Schüler und Lehrer stolz macht und bei Reisenden und Passanten gute Laune erzeugt", wie Schulleiterin Helga Weise-Fürmaier sagte. Auch Bürgermeister Karl Schleid lobte die "bärige" Gestaltung und meinte, die Schüler hätten sich in das Projekt "wirklich reingehängt".

Organisatorin Vickie Beck – mit "besten Beziehungen zu Hollywood", wie sie witzelte – verteilte Oskars an "The world‘s best art directors", nämlich die beiden Lehrerinnen Claudia Wolter und Verena Müller-Blechinger. Sie hätten es geschafft, zusammen mit den Schülern ein tolles Projekt durchzuziehen. Dann übergab sie den Schülern ein kleines Schild mit der Aufschrift "Kunstzweig der Realschule Trostberg 2017", das neben den Malereien an die Wand geheftet werden und an das Projekt erinnern soll.

Nach den kurzen Reden und Danksagungen entwickelte sich ein netter Nachmittag an diesem Platz, der sich für kleine Feste dieser Art wirklich gut eignet – zumal jetzt mit den farbenfrohen Malereien im Hintergrund. Reinhard Klein vom Handelshaus Klein übergab noch zwei Bänke, die an geeigneten Stellen aufgestellt werden sollen. Er regte an, auch die Garagen vor dem Postsaal Trostberg derart bunt gestalten zu lassen. − he