Kulturstadl legt 2018 los

"Ich glaube, dass Kultur sehr wichtig ist für die Lebensgestaltung", sagt der Seeoner Berndt Schramm. Darum möchte er hiervon den Leuten aus der Region schon lange etwas bieten. Allein die Räumlichkeiten fehlten ihm dafür. Bis jetzt. Der 71-jährige Unternehmensberater, der auf Marketing und Innovation spezialisiert ist, muss beruflich oft durch Pittenhart fahren. "Da habe ich gesehen, in der Alten Zollstation tut sich was." Schramm hat den Umbau des Gasthofs genau verfolgt. Vor ein paar Monaten hat er sich dann mit der Pächterin Irmi Tremel getroffen. "Es hat sich gezeigt, dass hier wunderbare Synergien entstehen können."

Berndt Schramm hat angefangen zu planen. Jetzt steht fest: Er wird einen neuen gemeinnützigen Verein gründen, den Kulturstadl. "Die Bedingungen sind dafür gerade sehr günstig", erklärt er. Die Gründungsversammlung soll in den nächsten vier Wochen stattfinden. Schramm plant in der Alten Zollstation Konzerte, Ausstellungen, Tanz- und Traditionsveranstaltungen sowie Singabende. Aber noch ein Kulturangebot in der Region, braucht es das? "Ich glaube, dass wir eine andere Positionierung haben, eine andere Qualität und eine andere Dynamik", sagt Schramm im Hinblick auf Initiativen wie den Kulturstadl Hilgerhof. "Die Idee ist, etwas für Menschen zu tun." Der Kulturstadl soll nicht nur ein Forum für Veranstaltungen sein, Austausch und Gemeinschaft sind ihm genauso wichtig. Als einen "Ort der Begegnung" bezeichnet Schramm sein Projekt. Darum sollen Mitglieder des Vereins auch aktiv mitbestimmen können, wie sich der Kulturstadl ausrichten und entwickeln soll.

