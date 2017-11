Falscher Zuschnitt mit Folgen

Karlheinz Fichtner (links) und Peter Kirchgeorg sind von einigen Kienbergern auf die Zustände in Kendling und an der Schranklstraße angesprochen worden. Vor Ort haben Sie sich ein Bild von der Situation gemacht. Karlheinz Fichtner (links) und Peter Kirchgeorg sind von einigen Kienbergern auf die Zustände in Kendling und an der Schranklstraße angesprochen worden. Vor Ort haben Sie sich ein Bild von der Situation gemacht.



"Massakriert" wurden die Bäume und Sträucher, sind sich Peter Kirchgeorg, ehemaliger Kreisvorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz, und Karlheinz Fichtner, ehemaliger Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Kienberg, einig. Ein Kienberger Gemeindemitarbeiter hat die Bäume und Hecken an den Straßenrändern im Ort in der vergangenen Woche wenig naturschonend zugeschnitten. Besonders deutlich wird das in Kendling und der Schranklstraße. Das Holz ist gesplittert, die Pflanzen wurden viel zu weit unten abgeschnitten, einzelne Sträucher sind direkt entwurzelt. Fichtner und Kirchgeorg erklären: "Mit naturfreundlichem Zuschnitt hat das nichts zu tun."

Dass beim jüngsten Zuschnitt etwas nicht ganz so gelaufen ist, wie vorgesehen, sieht auch Kienbergs Bürgermeister Hans Urbauer so. "So wie das ausschaut, schaut's furchtbar aus", sagt er der Heimatzeitung. Er erklärt, dass er mittlerweile mit dem betreffenden Mitarbeiter gesprochen habe. Dieser habe zum Schneiden ein Mulchgerät benutzt. Er wollte damit den gesetzlich vorgeschriebenen Zuschnitt machen, damit die Verkehrssicherheit aufrecht erhalten bleibt. − pfjMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 9. November, in Ihrer Heimatzeitung.