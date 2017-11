Heute ist Knödeltag am Traunreuter Bauernmarkt

Zugunsten der Traunreuter Brücke veranstalten die Selbstvermarkter am heutigen Donnerstag auf dem Bauernmarkt in Traunreut einen Knödeltag. Der Bauernmarkt findet von 8.30 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz an der Eichendorffstraße statt. Die Knödel werden ab 9.30 Uhr mit oder ohne Suppe verkauft. Die verschiedenen Knödelvariationen produzieren die Direktvermarkter aus der Region auf eigene Kosten, der gesamte Erlös wird anschließend an die Traunreuter Brücke für hilfsbedürftige Menschen in Stadt und Umgebung gespendet. − hr/Foto: hr