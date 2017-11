Sachschaden und zwei Leichtverletzte

− Foto: dpa − Foto: dpa



Zwei Leichtverletzte hat ein Unfall gefordert, der sich am Montagabend auf der Staatsstraße 2093 von Palling in Richtung Wiesmühl ereignet hat. Ein 25-jähriger Trostberger war gegen 21 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Wiesmühl unterwegs gewesen. Auf Höhe der Abzweigung nach Kagern setzte er zum Überholen zweier vor ihm fahrender Fahrzeuge an. Als er das erste der beiden Autos, einen Nissan , überholten wollte, setzte dessen Lenkerin, eine 41-jährige Traunreuterin, ebenfalls zum Überholen an. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und wurden an den Seiten beschädigt.

Im Nissan saßen drei Mitfahrer, von denen zwei leicht verletzt wurden. Der Trostberger und dessen Mitfahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzte die Polizei in Laufen gestern auf etwa 6000 Euro. − red