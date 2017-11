Zehn Jahre Bürgerstiftung: "Wir brauchen keine Ellenbogengesellschaft"

Alois Glück ging mit gutem Beispiel voran. Der CSU-Politiker verzichtete auf ein Honorar für seine Festrede zum Jubiläum der Bürgerstiftung. Stattdessen geht nun eine weitere Spende an die Bergwacht. − Foto: red Alois Glück ging mit gutem Beispiel voran. Der CSU-Politiker verzichtete auf ein Honorar für seine Festrede zum Jubiläum der Bürgerstiftung. Stattdessen geht nun eine weitere Spende an die Bergwacht. − Foto: red



Mit einer Feierstunde mit mehr als 150 Gästen im Schloss Grabenstätt hat die Bürgerstiftung Traunsteiner Land ihr zehnjähriges Gründungsjubiläum gefeiert.

Am 19. November 2007 wurde die Bürgerstiftung Traunsteiner Land als erste ihrer Art im Landkreis durch die Regierung von Oberbayern anerkannt, informierte Stiftungsvorstand Franz Brecht vor über 150 Besuchern. Anlass war die Verschmelzung der VR Bank Traunstein mit der Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost. Die Fusion der beiden Genossenschaftsbanken war für die damaligen Bankvorstände eine willkommene Gelegenheit, den Bürgern im Landkreis Traunstein Danke zu sagen für die positive Entwicklung der Genossenschaftsbank und den Menschen in der Region mit der Gründung einer Bürgerstiftung etwas Nachhaltiges zurückzugeben.

Seitdem hat sich die Bürgerstiftung sehr positiv entwickelt. So haben sich neben den Gründervätern inzwischen weitere 63 Mitstifter mit insgesamt 103 Zustiftungen eingebracht. Das Stiftungsvermögen ist von ursprünglich 105.000 Euro auf aktuell 443.500 Euro angewachsen. Aus Spenden, Erträgen des Stiftungsvermögens, Erlösen aus eigenen Aktivitäten wie Benefiz-Veranstaltungen mit Hans Kammerlander, Alex Huber, Ines Papert, den Siegsdorfer Quadrophonikern oder der Gruppe Vindemia sowie den von den Gerichten zugewiesenen Geldbußen konnte die Bürgerstiftung in den vergangen zehn Jahren 188 Mal Hilfe im Gesamtvolumen von 667.000 Euro leisten. Beispielhaft führte Franz Brecht die Typisierungsaktion für den kleinen Matthias aus Schleching und die großen Spendenaktionen nach dem Felssturz in Stein a. d. Traun sowie die Spendenaufrufe für Tobias Schwaiger aus Übersee und Josef Holzner aus Traunwalchen an.

Festredner Alois Glück wurde vom Stiftungsvorstand als "Profi des Ehrenamtes" begrüßt. In seinem Plädoyer für soziales Engagement bezeichnete der 77-Jährige die Bürgerstiftung Traunsteiner Land als bestes Beispiel für ein Netzwerk der Hilfe. Ein Sozialstaat ohne Menschen, die sich über die Pflicht hinaus engagieren und einsetzen, so der ehemalige Landtagspräsident, hätte keine Zukunft. Glück: "Eine Ellenbogengesellschaft brauchen wir nicht, wenngleich es immer welche geben wird, die nur für sich das Beste herausholen wollen." Er lobte vielmehr die ehrenamtliche Arbeit in Vereinen und Institutionen wie der Bürgerstiftung. "Diese Menschen engagieren für die gute Sache und leben die für eine funktionierende Gesellschaft wichtigen Werte vor."

Den gut einstündigen Vortrag quittierten die Zuhörer mit lang anhaltendem Applaus. Da der Festredner auf jegliches Honorar verzichtet hatte, stellte die Bürgerstiftung eine Spende in Höhe von 2500 Euro zur Verfügung. Alois Glück, selbst jahrelang Vorsitzender der Bayerischen Bergwacht, entschied sich für die Bergwacht Chiemgau als Empfänger. Diese plane gerade die Anschaffung einer Wärmebild-Kamera. Eine weitere Spende in Höhe von 2500 Euro ging an die Bürgerhilfestelle im Landratsamt Traunstein. Die Vertreter der vier Tafeln im Landkreis konnten sich über insgesamt 10.000 Euro freuen. - red

