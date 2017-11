Sprengfallen: Prozess wird neu aufgerollt

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Der Prozess um einen 30-jährigen Waginger, der Polizisten mit Sprengfallen gedroht und in einem anderen Fall mehrere Menschen verletzt haben soll, muss Anfang nächsten Jahres neu aufgerollt werden. Bereits an zwei Tagen war vor dem Amtsgericht Traunstein verhandelt worden. Aber ein wichtiger Zeuge war nicht erschienen.

Der wegen Waffen- und Sprengstoffvergehen vorbestrafte Mann hatte anlässlich des Besuchs eines Gerichtsvollziehers in Polizeibegleitung nicht existente "Sprengstoff-Fallen" angekündigt. Diese Äußerung wertete das Gericht lediglich als dumme Aussage.

Daneben werden dem Mann aber Fälle von Körperverletzungen an Gästen des Lokals "Villa" in Traunstein zur Last gelegt. Für diese muss er sich im kommenden Jahr erneut vor Gericht verantworten. − wt