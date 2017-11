Jugendliche und die Ökomodellregion – AKG-Schüler präsentieren Themen

Die Hofkäserei von Maria Frisch in der Gemeinde Wonneberg ist ein Thema der Präsentation von Schülerinnen und Schülern des Annette-Kolb-Gymnasiums Traunstein. −Foto: Ökomodellregion Die Hofkäserei von Maria Frisch in der Gemeinde Wonneberg ist ein Thema der Präsentation von Schülerinnen und Schülern des Annette-Kolb-Gymnasiums Traunstein. −Foto: Ökomodellregion



Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Annette-Kolb-Gymnasiums Traunstein haben sich in ihrem W-Seminar, in dem sie erste Erfahrungen in wissenschaftlichen Arbeitstechniken sammeln, mit der Ökomodellregion Waginger See-Rupertiwinkel befasst. In elf Bereichen haben sie sich in einzelne Themenfelder eingearbeitet, darüber eine Arbeit geschrieben – und diese Arbeiten sollen nun in einer Präsentation der Ökomodellregion vorgestellt werden: am Donnerstag, 16. November, um 16.45 Uhr in der Schulaula in Kirchanschöring.

Die Themen: Anbau von Biobraugerste und Herstellung von Biobier, Biobier-Marketing, Betrieb und Hofladen von Hans Glück, Betrieb und Hofladen von Michael Steinmaßl mit Gemüsebau, regionales Streuobst in der Ökomodellregion: Pflanzaktion in Kooperation mit dem Landschaftspflegeverband Traunstein, regionale Geflügelprodukte vom Hofladen Brandstätter, Chancen des Tourismus in der Ökomodellregion, Konzept des Unterwirts in Fridolfing: gastronomische Produkte in der Ökomodellregion, Bio-Flaschlbrot mit Laufener Landweizen und dessen Vermarktung, Vertrieb regionaler Bio-Ziegenmilchprodukte am Beispiel der Käserei Frisch und Umstellung des Milchviehbetriebs Berger in Surberg auf Bio. − heMehr dazu lesen Sie am Freitag, 10. November, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.