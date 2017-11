Ein Ort, an dem man einfach machen darf: Jugendtreff ist 15

Eine lange Reihe Helden: Vor einigen Jahren räumten Teenager und Betreuer des Jugendtreffs drei Tage lang ein zugemülltes Grundstück auf – und ließen nach der Arbeit glücklich die Beine baumeln. − Foto: red Eine lange Reihe Helden: Vor einigen Jahren räumten Teenager und Betreuer des Jugendtreffs drei Tage lang ein zugemülltes Grundstück auf – und ließen nach der Arbeit glücklich die Beine baumeln. − Foto: red



Der Jugendtreff in Tittmoning hat dieses Jahr etwas zu feiern: sein 15. Jubiläum. Ute Sesselmann, die lange Zeit Vorsitzende des Förderkreises war, blickt auf eine schöne Zeit zurück. Die Geschichte des Jugendtreffs war stets geprägt vielen Herausforderungen. Vor der Gründung 2002 galt es, die Verwaltung von der Notwendigkeit eines Jugendtreffs in Tittmoning zu überzeugen. Der 2001 gegründete Förderkreis schaffte dies schließlich mit einem gut durchdachten Konzept. 2002 wurde der Treff im "Max-Herbig-Haus" eingerichtet. Allerdings wurde das Gebäude schon ein Jahr später verkauft.

Die neuen Räume im "Breiteneicher-Haus" in der Lutzengasse waren stark renovierungsbedürftig – und zum ersten Mal bewiesen Förderkreis, Betreuer und Jugendliche Zusammenhalt. Nachdem die Stadt für Grundlegendes wie Fenster, Türen, Heizung und Elektroinstallation gesorgt hatte, renovierten Förderkreis und Jugendliche ehrenamtlich das Innere. 2004 war Eröffnung. "Das Haus ist ein Glücksgriff", freut sich Sesselmann noch immer.

Bis heute treffen sich dort die Jugendlichen und beteiligen sich an Aktionen wie Kochen, Basteln, Fußball oder Partys. Jeder der Betreuer bringt seine Leidenschaft mit ein, aber ohne dass es zum Zwang für die Jugendlichen wird. "Es ist der einzige Ort, wo die Jugendlichen herkommen können und nichts leisten müssen", erklärt Sesselmann.

Eine Erfahrung ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben: Vor einigen Jahren bekam der Jugendtreff von der Stadt Tittmoning im Rahmen des Projektes "Drei Tage Zeit für Helden" die Aufgabe, ein zugemülltes Grundstück wieder sauber zu machen. Drei Tage lang schufteten die Jugendlichen in Gruppen. Sesselmann erinnert sich an die Freude, mit der sie an die Arbeit herangegingen. "Sie waren total begeistert, dass sie einfach gemeinschaftlich arbeiten dürfen und es mal nichts Kreatives war", erzählt sie. Einfach mal was machen dürfen – so könnte man das Credo des Jugendtreffs ausdrücken.

