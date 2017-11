Landkreis Traunstein dicht dran an ehrgeizigem Ziel

Die Windräder in Baumham bei Palling leisteten auch im Jahr 2016 ihren Anteil zur regenerativen Energieerzeugung im Landkreis Traunstein. Durch die neue Gesetzeslage (10H-Regelung) mussten die Potenzial-Prognosen im Winkraftbereich jedoch deutlich zurückgefahren werden. − Foto: Reichgruber Die Windräder in Baumham bei Palling leisteten auch im Jahr 2016 ihren Anteil zur regenerativen Energieerzeugung im Landkreis Traunstein. Durch die neue Gesetzeslage (10H-Regelung) mussten die Potenzial-Prognosen im Winkraftbereich jedoch deutlich zurückgefahren werden. − Foto: Reichgruber



Politik und Verwaltung im Landkreis Traunstein wollen laufend auf dem aktuellen Stand sein, wie sich der Stromverbrauch und der Anteil erneuerbarer Energien in der Region entwickelt haben. Die aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2016 sind am Donnerstagvormittag dem Ausschuss für Umweltfragen, Abfallwirtschaft und Energie des Kreistags präsentiert worden – von Sven Schuller vom Institut für Energietechnik an der Hochschule in Amberg-Weiden.

Demnach sind 2016 im Landkreis 1,03 Millionen Megawattstunden (MWh) Strom verbraucht worden. Der Verbrauch ist in allen Bereichen gegenüber 2015 (991000 MWh) gestiegen. Geschuldet sei dies dem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum und möglicherweise auch dem langen Winter, so Schuller.

Die Erzeugung von Strom aus regenerativen Quellen sei weiter gewachsen. Wasserkraftwerke, Biomasseanlagen, Photovoltaik, Windräder, Geothermie und Müllverbrennung lieferten 588106 MWh. Im Jahr 2015 waren es 525000 MWh gewesen. Laut Schuller sind damit im Landkreis rechnerisch 90 Prozent des Strombedarfs der Haushalte, Kommunen sowie kleinen und mittleren Unternehmen mit erneuerbaren Energien abgedeckt. Nimmt man die Großbetriebe mit ins Boot, sind es 57 Prozent. Das Ziel des Landkreises, im Jahr 2020 den gesamten Strombedarf – außer der Großbetriebe – regenerativ zu decken, ist nach wie vor in Reichweite. − rse

