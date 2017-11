Bei Arbeitsunfall Fuß eingequetscht,

Ein Hubschrauber musste angefordert werden. − Foto: red Ein Hubschrauber musste angefordert werden. − Foto: red



Ein Betriebsunfall in der Versandhalle eines holzverarbeitenden Betriebs in Seebruck hat sich gestern gegen 8.45 Uhr ereignet. Als eine 22-jährige Mitarbeiterin ein Flurförderfahrzeug bediente, stieß sie leicht mit dem Fahrzeug gegen ein Hochregal. Dabei kippte das Gefährt zur Seite, so dass ihr Fuß eingeklemmt wurde. Sie konnte sich selbst daraus befreien. Trotz getragenem Sicherheitsschuh wurde sie mit Verdacht auf Quetschungen in das Krankenhaus Prien eingeliefert. Im Einsatz war ein Rettungshubschrauber und eine Rettungsdienstbesatzung.