Eine neue Chance für brachliegende Moore

Bereits ein Jahr nach einer Renaturierung seien in einem Moor große Fortschritte zu erkennen, betonte Projektbetreuerin Bärbel Gänzle gestern im Umweltausschuss des Traunsteiner Kreistags. − Foto: Gänzle Bereits ein Jahr nach einer Renaturierung seien in einem Moor große Fortschritte zu erkennen, betonte Projektbetreuerin Bärbel Gänzle gestern im Umweltausschuss des Traunsteiner Kreistags. − Foto: Gänzle



Der Landkreis Traunstein ist seit dem Jahr 2009 ein Projektgebiet des vom Freistaat Bayern ins Leben gerufenen Förderprogramms "Klimaprogramm 2050 Moore". Die Regierung von Oberbayern beschäftigt eine Projektbetreuerin, die die Umsetzung von klimarelevanten Moorrenaturierungen in den Landkreisen Traunstein und Rosenheim voran treiben soll. Seit Januar 2012 bekleidet Bärbel Gänzle diese Stelle. Im Ausschuss für Umweltfragen, Abfallwirtschaft und Energie des Kreistags hat sie am Donnerstagvormittag über die Inhalte des Projekts und den Sachstand einzelner Maßnahmen informiert.

Moore seien eminent wichtig für Klima und Artenvielfalt, verdeutlichte Gänzle: "Nach der Renaturierung bieten sie viel mehr Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Der verzögerte Wasserabfluss puffert Starkregen ab und mindert Hochwasserspitzen in den Fließgewässern. Und klimaschädliche Treibhausgase werden um bis zu 15 Tonnen pro Hektar und Jahr reduziert. Das ist etwa so viel, wie ein Kleinwagen pro Jahr rauspustet." Im Landkreis gebe es viele Moore mit hohem Kohlendioxid-Einsparpotenzial, man müsse jedoch viel Überzeugungsarbeit leisten. − rse Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 10. November 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.