Gymnastik-Kursleiterin mit 89 Jahren

Wer, wenn nicht Margit Linner mit ihren 89 Jahren (vorne) kann beweisen, dass Bewegung und Begegnung fit halten? Seit über 30 Jahren gibt sie montagvormittags ihren Kurs in Wirbelsäulengymnastik. Ihre Kursteilnehmerinnen sind mit Freude dabei. − Foto: red Wer, wenn nicht Margit Linner mit ihren 89 Jahren (vorne) kann beweisen, dass Bewegung und Begegnung fit halten? Seit über 30 Jahren gibt sie montagvormittags ihren Kurs in Wirbelsäulengymnastik. Ihre Kursteilnehmerinnen sind mit Freude dabei. − Foto: red



Jeden Montag um 10.20 Uhr erwartet Margit Linner ihre Kursteilnehmerinnen mit Matten und Handtüchern im vhs-Seminarzentrum im Südtrakt der Heinrich-Braun-Schule zur Wirbelsäulengymnastik. Grauer Bubikopf, fröhlicher Blick, lässiges T-Shirt, weiche Schuhe – normal für eine Kursleiterin. Wovon man aber nicht ausgehen darf: Margit Linner ist 89 Jahre alt.

Seit 1985 ist die Dozentin an der Volkshochschule Trostberg tätig. Susanne Namberger, die seit einigen Jahren Mitglied des Vorstands der vhs ist, erinnert sich noch sehr gut an ihre erste Zeit bei der vhs: "Margit Linner war immer schnellen Schrittes in den Turnhallen der Realschule und des Gymnasiums unterwegs. Sie war und ist ein Motor für Bewegung und Entspannung." Linner hat sich kontinuierlich weitergebildet und die neuesten Erkenntnisse über Bewegung, Begegnung sowie Ausgleich zwischen Körper, Geist und Seele in ihre Kurse einfließen lassen.

1988 hat Margit Linner für die vhs auch "Bewegung für Kinder im Wasser" angeboten. "Viele Kinder haben dabei die Scheu vorm Wasser abgelegt, haben ihren Bewegungsapparat gestärkt und Haltungsschwächen vorgebeugt", berichtet Namberger. − redMehr lesen Sie am Freitag, 10. November, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.