Schüler diskutieren in München über die digitale Welt

Journalist Mads Pankow (rechts) berichtet den Isinger Schülern Valentin Birner, Valerie Ederer und Marlene Ott vom zukünftigen Leben des Menschen als "Homo digitalis". − Foto: red Journalist Mads Pankow (rechts) berichtet den Isinger Schülern Valentin Birner, Valerie Ederer und Marlene Ott vom zukünftigen Leben des Menschen als "Homo digitalis". − Foto: red



Vor kurzem besuchten Schüler der Oberstufe aus Ising den Zündfunk-Netzkongress von Bayern 2 und der Süddeutschen Zeitung, der ein Wochenende lang im Münchner Volkstheater stattfand. Hauptthema war das digitale Zeitalter und die Beeinflussung des Lebens durch moderne Medien – deshalb lautete der Titel des Kongresses in Jugendsprache "WTF – What the F…!", wobei das F unter anderem für Fake, Fiction, Feminism, Freedom stand.

Die Isinger Gymnasiasten erfuhren, begleitet von den Lehrkräften Johannes Zenger und Julia Wolfertstetter, die Bedeutung von Fake News und wie man diese zum Beispiel auf Wikipedia von den wahren Fakten unterscheiden kann. Hierzu interviewten die Isinger die Journalistin Miriam Mogge vom Bayerischen Rundfunk. − redMehr dazu lesen Sie am Freitag, 10. November, in Ihrer Heimatzeitung.