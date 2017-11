Adelholzener Alpenquellen setzen auf Wachstumskurs +++ Fotos

Fototermin bei der Vorstellung und Einweihung der neuen vollautomatisierten Produktionsanlage für PET-Mehrwegprodukte bei den Adelholzener Alpenquellen. In der rund 15 Millionen Euro teuren Anlage können 35000 Flaschen pro Stunde abgefüllt werden. − Foto: Wittenzellner Fototermin bei der Vorstellung und Einweihung der neuen vollautomatisierten Produktionsanlage für PET-Mehrwegprodukte bei den Adelholzener Alpenquellen. In der rund 15 Millionen Euro teuren Anlage können 35000 Flaschen pro Stunde abgefüllt werden. − Foto: Wittenzellner



Dank guter Absatzzahlen und einer neuen Brunnenbohrung in Bergen stehen bei den Adelholzener Alpenquellen in Siegsdorf die Zeichen weiter auf dynamisches Wachstum: Rund 40 Millionen Euro investiert Bayerns größter Mineralbrunnen in diesem und nächstem Jahr in ein neues Werkskonzept und die Erweiterung der Produktions- und Logistikbereiche. Im Rahmen der Einweihungsfeier für die volldigitalisierte neue PET-Mehrweganlage mit Kardinal Friedrich Wetter und weiteren prominenten Gästen stellte Geschäftsführer Stefan Hoechter die Innovationsstrategie bis 2020 vor. Wie Hoechter hervorhob, soll im kommenden Jahr mit angepeilten 580 Millionen Füllungen eine neue Bestmarke erreicht werden. Vor 20 Jahren lag die Zahl noch bei 300 Millionen Füllungen im Jahr.

In Grußworten hoben Ehrengäste wie Staatssekretär Franz Josef Pschierer, Landrat Siegfried Walch sowie die Bürgermeister Stefan Schneider aus Bergen und Thomas Kamm aus Siegsdorf die besondere Stellung der Adelholzener Alpenquellen für die Wirtschaft und die Region hervor. Die Generaloberin Schwester Rosa Maria Dick von der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul erinnerten an den sozialen Auftrag des Ordens. Mit den Gewinnen der Alpenquellen werde unter anderem der Betrieb mehrerer Kliniken, Alten- und Pflegeheimen sichergestellt. Und Extremkletterer Thomas Huber berichtete von seiner neuesten Expedition am bisher unbestiegenen Cerro Kishtwar in Indien. − ae

