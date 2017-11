Tachertingerin arbeitet ein Jahr lang im Freiwilligendienst in Ecuador

Büroarbeit, Essensausgabe und Hausaufgabenbetreuung – das waren die Hauptaufgaben von Hannah Hintermaier. Ein Jahr lang hat die 20-jährige Tachertingerin das "Proyecto Encuentro" in Puyo unterstützt. Eine lange Zeit weit weg von zu Hause, in der ihr die aus armen Verhältnissen kommenden Kinder sehr ans Herz gewachsen sind. − Fotos: privat Büroarbeit, Essensausgabe und Hausaufgabenbetreuung – das waren die Hauptaufgaben von Hannah Hintermaier. Ein Jahr lang hat die 20-jährige Tachertingerin das "Proyecto Encuentro" in Puyo unterstützt. Eine lange Zeit weit weg von zu Hause, in der ihr die aus armen Verhältnissen kommenden Kinder sehr ans Herz gewachsen sind. − Fotos: privat



Fremde Kulturen kennenlernen und dabei Gutes tun. Diese Kombination lockt Freiwillige aus aller Welt in arme Regionen, so auch Hannah Hintermaier aus Tacherting, die nach ihrem Abitur am Hertzhaimer-Gymnasium Trostberg neugierig auf ein komplett anderes Leben war. Ihre Wahl fiel auf ein Bildungsprojekt für Kinder in Ecuador.

Ein Jahr lang hat die heute 20-Jährige für das "Proyecto Encuentro" gearbeitet. "Es war die richtige Wahl", sagt Hannah Hintermaier. "Ich hatte das Gefühl, mit dem was ich tue, das Projekt wirklich zu unterstützen." Und auch ihr Wunsch, richtig in ein Land einzutauchen und die Welt nicht nur auf ausgetretenen Touristenpfaden kennenzulernen, sei erfüllt worden. Ein Wunsch, der aufgekommen war, als sie nach dem Abi nicht genau wusste, was sie studieren sollte.

Das Patenkind ihrer Tante hatte etwas Ähnliches in Argentinien gemacht und so geschwärmt, dass auch sie sich für Südamerika entschied. "Ecuador war mir lieber, weil es da wärmer ist", sagt die 20-Jährige schmunzelnd. Gleich im ersten Anlauf habe es mit der Bewerbung beim Internationalen Freiwilligendienst der Erzdiözese München-Freising geklappt. Im August vergangenen Jahres ging es nach Quito, wo die Tachertingerin während des Sprachkurses drei Wochen bei einer sehr netten Gastfamilie lebte. Dann weiter ins Apostolische Vikariat der 20000-Einwohner-Provinzhauptstadt Puyo, sechs Stunden Busfahrt von der Hauptstadt ins dünn besiedelte Amazonas-Tiefland entfernt.

"In der Schule werden fast 200 Kinder von der 1.bis zur 10. Klasse unterrichtet. Ich war für die etwa 20 Erstklässler zuständig", schildert Hannah Hintermaier ihre tägliche Arbeit. "Zwei Mal Essenausgabe, beim Frühstück am Vormittag und beim Mittagessen, gemeinsames Abwaschen, nachmittags Hausaufgabenbetreuung, Spielen, Toben, Malen, Vorlesen." Vorher und dazwischen sei viel Büroarbeit angefallen, die sie aber gern erledigt habe, "weil da einiges auf Vordermann zu bringen war und die Schulsekretärin dringend Unterstützung gebraucht hat".

Die Zeit mit den Kindern sei sehr erfüllend gewesen. Vor allem, weil es offensichtlich war, dass den armen Familien wirklich geholfen wird. Diese seien aus den Urwaldregionen in der Hoffnung auf Arbeit in die Armenviertel Puyos gekommen, wo sie sich kaum über Wasser halten könnten. "Echte Bildungschancen haben die Kinder nur durch so eine Einrichtung, wo sie mit Essen versorgt werden und auch Kind sein dürfen, anstatt daheim die Hausarbeit zu machen, währen die Eltern versuchen, irgendwie Geld aufzutreiben."

"Die Kinder wachsen einem so ans Herz", sagt die 20-Jährige. "Man hat gelernt, selbstständig zu werden, hat die Sprache gelernt. Eine wirklich wertvolle Erfahrung." Und ein Abnabelungsprozess, der bei Hannah Hintermaier fast nahtlos in den nächsten Schritt übergegangen ist. Nach nur einem Monat zu Hause in Tacherting ist sie nach Jena gezogen, wo sie nun Anglistik und interkulturelle Wirtschaftskommunikation studiert.

