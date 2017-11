Große Mineralienbörse in der Traunsteiner Berufsschule

Dunkelroten Granatschmuck aus der Viktorianischen Zeit zeigt Gerhard Fischer aus Salzburg heute in der Berufsschule Traunstein. − F.: Verein Dunkelroten Granatschmuck aus der Viktorianischen Zeit zeigt Gerhard Fischer aus Salzburg heute in der Berufsschule Traunstein. − F.: Verein



Als Höhepunkt im Vereinsleben der Chiemgauer Mineralien- und Fossilienfreunde findet am Sonntag, 12. November, die alljährliche Mineralien- und Fossilienbörse in der Aula der Berufsschule I in Traunstein, Wasserburger Straße 52, statt. Die Börse ist von 9 bis 16.30 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

In einer Sonderschau zeigt Gerhard Fischer aus Salzburg einmalige Exponate aus seiner Privatsammlung über den Pyrop, einen dunkelroten Granat. Insbesondere während der Viktorianischen Zeit von 1840 bis 1860 erfreute sich dieser Schmuckstein in Europa großer Beliebtheit. Heute wird Granat gerne für Trachtenschmuck verwendet. Ein weiterer Höhepunkt ist die Ammonitenfauna aus dem Hettangium vom Karwendelgebirge, die der Diplom-Geologe Kurt Kment aus Teisendorf bearbeitet hat.

Ein "Bestimmungstisch" bietet den Besuchern die Möglichkeit, eigene Funde von den Steinspezialisten begutachten und bestimmen zu lassen. Die vielseitige Tombola, bei der jedes Los gewinnt, dürfte wieder ein großer Anziehungspunkt für alle Besucher werden. Weitere Informationen über den Verein sind auf der Internetseite www.chiemgauer-mineraliensammler.de zu finden. − red