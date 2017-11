Reichspogromnacht: Traunsteiner gedenken der Opfer

Am Mahnmal im Stadtpark gedachten die Teilnehmer der jüdischen Opfer, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. − Foto: awi Am Mahnmal im Stadtpark gedachten die Teilnehmer der jüdischen Opfer, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. − Foto: awi



Zahlreiche Bürger haben in Traunstein still der Opfern des Nazi-Terrors gedacht, der sich in einer aufgeputschten Aktion am 9. November 1938 entlud: Nationalsozialisten warfen in der Reichspogromnacht in einer gezielten Aktion gegen Bürger jüdischen Glaubens in einer Welle von Gewalt Scheiben ein, zündeten Synagogen an, vertrieben Menschen, taten ihnen Gewalt an oder ermordeten sie gar. Auch Traunstein blieb von dem antisemitischen Treiben nicht verschont: Dort wurde die jüdische Familie Holzer in der Nacht zum 10. November 1938 aus ihrem Haus vertrieben und später von den Nationalsozialisten ermordet.

Die von der Evangelischen Dekanatsjugend, dem Kreisjugendring und dem Bündnis "Bunt statt braun" ausgerichtete Veranstaltung fand am Denkmal für die Verfolgten des Nationalsozialismus im Stadtpark statt. Anschließend gingen die Teilnehmer in die Kernstraße zum ehemaligen Haus der ermordeten Familie Holzer, vor dem seit einigen Jahren ein Gedenkstein an das Grauen erinnert, das die Familie ertragen musste. − awi

