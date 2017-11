Viele Nachwuchstalente: Sportlerehrung in Tittmoning

Die U11 der Fußball-Spielgemeinschaft Kay-Tengling-Taching freut sich über ihre Ehrung. Die Jungtalente schossen diese Saison durchschnittlich acht Tore pro Spiel. − Foto: boa Die U11 der Fußball-Spielgemeinschaft Kay-Tengling-Taching freut sich über ihre Ehrung. Die Jungtalente schossen diese Saison durchschnittlich acht Tore pro Spiel. − Foto: boa



Bürgermeister Konrad Schupfner und Sportreferent Franz Maier sind stolz auf ihre Tittmoninger Sportler. Ein weiteres Jahr mit Spitzenleistungen nimmt langsam sein Ende. Im Rathaus Tittmoning wurden diese Leistungen am Donnerstag bei der Sportlerehrung mit Medaillen gewürdigt.

Schupfner hob das hohe Niveau der Turnerinnen heraus, das sie schon seit Langem halten. Er freue sich besonders darüber, dass neben dem Leistungssport in den drei Bundesligen die Nachwuchsarbeit so erfolgreich von Trainerin Natalie Pitzka betreut wird. Maier gab einen kurzen Rückblick auf die Bundesligawettkämpfe der Turnerinnen und ehrte sie für ihre vielen Erfolge.

Genauso wichtig wie das Turnen sei der Fußball-Nachwuchs. "Dank eurer Leistung müssen wir heute Abend nicht auf diesen Sport verzichten", lobt Schupfner. Die E-Junioren der Spielgemeinschaft Kay-Tengling-Taching haben es als einzige Fußballmannschaft zur Sportlerehrung geschafft. Mit vier Siegen in fünf Spielen gewann die U11 ihre Gruppe. Und zwar, wie Maier berichtete, "mit 39 zu zwölf Toren". Mit durchschnittlich acht Treffern pro Spiel hat der Nachwuchs die Ehrung verdient. Der Frage des Bürgermeisters, ob die U11 denn auch die erste Fußballmannschaft der Geschichte kenne, hätte eigentlich die Auflösung "Jesus und seine Jünger, denn in der Bibel steht: Jesus stand im Tor von Nazareth und seine Jünger standen abseits" folgen sollen. Einer der Buben antwortete jedoch kurzerhand mit "De Kayer", und brachte damit den gesamten Saal zum Lachen. − boaMehr dazu lesen Sie am Samstag, 11. November, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.