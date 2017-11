Fjorde und Gletscher: Vier Kirchanschöringer auf Road-Trip durch Chile

Die vier Weltenbummmler auf Feuerland. − Foto: privat Die vier Weltenbummmler auf Feuerland. − Foto: privat



Mehr als angenehm überrascht von den vielen Besuchern, die zum Vortrag "Road-Trip durch Chile" in den Pfarrsaal der Alten Schule in Kirchstein gekommen waren, zeigte sich neben Franz Portenkirchner auch die Zweite Vorsitzende des Kirchsteiner Pfarrgemeinderates, Martina Schuhbeck. Franz Portenkirchner berichtete dort auf Wunsch des Pfarrgemeinderates über seine Erlebnisse und Eindrücke der rund vierwöchigen Individual-Reise durch Chile, die er nach langer Vorbereitungszeit mit seinen drei Freunden Franz Pfeffer, Franz Schießl und Stefan Hummelberger Anfang des Jahres angetreten hatte.

Mit dieser Tour erfüllten sich die Vier einen lange gehegten Traum: Den letzten Teil der Panamericana, von deren Strecken im Norden sie schon viele kennenlernen durften, zu befahren. Ausgangs- und Endpunkt dieser Fahrt war Santiago de Chile. Von dort haben sie sich auch aufgemacht, um das Kernstück der Panamericana abzufahren. Die unvergesslichen Momente der Reise hielt Portenkirchner in spektakulären Aufnahmen fest, die er in einer Tonbildschau vorstellte.

Vom eisigen Alaska durch den heißen Dschungel Mittelamerikas bis zum kargen Feuerland misst sie etwa 35000 Kilometer, verläuft über zwei Kontinente und führt durch mehr als ein Dutzend Länder. Mal auf Schotterpisten, mal durch moderne Großstädte, achtspurige Autobahnen und durch grenzenlos weite Landschaften ist sie für viele die Traumstraße schlechthin. Als Herzstück auf der Fahrt durch Südamerika gilt Chile.

In diesem Land, das sich 4300 Kilometer weit in den Süden des Kontinents erstreckt, passierten die Reisenden die unterschiedlichsten Landschafts- und Vegetationsformen: den "Garten Chiles" in der gemäßigten Zone, die von schneebedeckten Vulkanen überragten Wälder bis hin zu tief eingeschnittenen Fjorden und bizarren Gletschern im Süden des Landes.