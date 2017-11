Schwerer Verkehrsunfall auf der St2098 bei Siegsdorf

Ein schwerer Unfall hat sich auf der St2098 bei Siegsdorf ereignet. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv Ein schwerer Unfall hat sich auf der St2098 bei Siegsdorf ereignet. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmittag auf der St2098 bei Siegsdorf (Landkreis Traunstein) in Fahrtrichtung Ruhpolding ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei sind mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Personen wurden verletzt. − pnpDieser Text wird laufend aktualisiert.