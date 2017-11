Glasvordächer sollen Kantstraße in Traunreut aufwerten

Auf dieser Straßenseite sollen Glasvordächer wie am Rathausplatz errichtet werden. − Foto: hr Auf dieser Straßenseite sollen Glasvordächer wie am Rathausplatz errichtet werden. − Foto: hr



Die Entwurfsplanung zur Neugestaltung der Kantstraße in Traunreut wurde im Juni dieses Jahres dem Stadtrat vorgestellt und mehrheitlich gebilligt. Die Regierung von Oberbayern als Förderstelle hat dazu anlässlich eines Ortstermins in Traunreut weitere Vorschläge eingebracht. Nach den Vorstellungen des Sachbearbeiters der Regierung könnte der Straßenzug in der Breite gestaltet werden, indem man auf dem Gehweg einen Mischverkehr mit Fußgängern und Radfahrern zulasse. Die Radfahrer würden demnach nicht auf der Straße fahren, sondern sich den Weg mit den Fußgängern teilen.

In einer gemeinsamen Sitzung der Lenkungsgruppe und des Bauausschusses überzeugte dieser Vorschlag nicht, und für Stadtrat Paul Obermeier stand außer Frage: "Radfahrer haben auf dem Gehweg nichts verloren." Auch die Stadtplanerin Professor Anne Beer und ein Verkehrsplaner haben von einem Mischverkehr von Radfahrern und Fußgängern abgeraten.

Der Beschlussvorschlag, den Entwurf mit Fahrradschutzstreifen auf der Straße wurde von der Lenkungsgruppe mit Ausnahme von Johannes Danner (Bürgerliste) abgesegnet. Im Bauausschuss stimmte lediglich Sepp Winkler (Bürgerliste) dagegen.

Ebenfalls darüber abgestimmt wurde, ob die Häuserzeile entlang der Westseite überdacht werden sollte, um damit eine Fortführung der Glasdächer am Rathausplatz zu erreichen. Ritter sprach sich klar für eine Überdachung aus, die in seinen Augen nicht nur für die Geschäfte, sondern auch für die Bevölkerung viele Vorteile brächten. "Für mich als ehemaliger Ladenbesitzer wäre ein Vordach ein Traum." Sowohl die Lenkungsgruppe als auch der Bauausschuss schlossen sich dem Bürgermeister an. Die Lenkungsgruppe segnete die Glasdächer mit 6:4 Stimmen ab, und der Bauausschuss sprach sich knapp mit 6:5 Stimmen dafür aus. Damit verbunden ist auch eine Kostenerhöhung von geschätzten 600000 Euro. − ga

