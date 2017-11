Wagingerin nach Unfall eingeklemmt

− Foto: Symbolfoto/dpa − Foto: Symbolfoto/dpa



Auf der Kreisstraße TS 25, auf Höhe St. Kolomann, hat sich am Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 21-jährige Wagingerin fuhr mit ihrem Auto von Kirchanschöring kommend Richtung Bundesstraße 20. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass sie auf Höhe St. Kolomann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts in das Bankett geriet. Sie wollte nach links zurücklenken, ihr Auto übersteuerte allerdings, kam ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und kam in einem Straßengraben auf der anderen Straßenseite zum Liegen. Die Frau wurde dabei in ihrem Auto eingeklemmt, so dass sie von den freiwilligen Feuerwehren Fridolfing und Kirchanschöring gerettet werden musste. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zudem wurden ein Straßenschild, Leitpfosten und Brückengeländer beschädigt. Hier entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Feuerwehren sperrten die Unfallstelle für rund eineinhalb Stunden. − red