Fegerlverein erfolgreich auf Herbergssuche

Eine fantastische Gemeindewerke-Torte mit Logo, Strommasten, Toilette und Abflussrohr überreichten die Fegerl-Damen an Gemeindewerke-Leiter Heinrich Thaler. − Fotos: he Eine fantastische Gemeindewerke-Torte mit Logo, Strommasten, Toilette und Abflussrohr überreichten die Fegerl-Damen an Gemeindewerke-Leiter Heinrich Thaler. − Fotos: he



Im Rathaus wird am Samstag bekanntlich nicht gearbeitet, zudem hatte sich der Waginger Gemeinderat am vergangenen Wochenende in Klausur begeben. Somit standen die Damen des Feichtner Fegerlvereins am Samstag, also dem 11.11., vor einem Problem: Wohin zum Faschingsauftakt?. Eine Lösung dieser schwierigen Herbergssuche boten die Gemeindewerke an, die mit ihrem Umzug in die neuen Räume im Gebäude der Tourist-Info gerade fertig geworden sind. Obwohl noch im Arbeitsg’wand und mit dem Staubsauger hantierend, empfing Werkleiter Heinrich Thaler die Damen zum üblichen feuchtfröhlichen Faschings-Einläuten.

Und die Fegerl ließen sich nicht lumpen. Sie lohnten die Gastfreundschaft mit schönen Geschenken zum Einzug: zum einen mit einem "Paar-Bier-Korb", denn so etwas kann schließlich jede Behörde brauchen, und zum zweiten mit einer fantastischen Gemeindewerke-Torte mit Logo, Strommasten, Toilette und Abflussrohr. Da waren Thaler und sein Stellvertreter Robert Stief platt: "Genial", meinte Stief, und Thaler stellte fest: "Die geht in die Geschichte der Gemeindewerke ein." − heMehr dazu lesen Sie in der Südostbayerischen Rundschau am Montag, 13. November.