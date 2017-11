Die "kreative Spinnerin"

Farbe auf dem Bild und auf der Nase: Über dem Sofa im Haus für Kinder ist Sabine Heuberger die Wand zu weiß, ein Gemälde musste her. Dafür legten sich die Kinder auf das Papier und sie zeichnete die Umrisse ab, dann begannen (von links) Noemi, Lina, Floriana, Hannah, Success und Nela mit dem Ausmalen. − Foto: red Farbe auf dem Bild und auf der Nase: Über dem Sofa im Haus für Kinder ist Sabine Heuberger die Wand zu weiß, ein Gemälde musste her. Dafür legten sich die Kinder auf das Papier und sie zeichnete die Umrisse ab, dann begannen (von links) Noemi, Lina, Floriana, Hannah, Success und Nela mit dem Ausmalen. − Foto: red



Ohne Querstreben ist ein Haus instabil – auch, wenn es sich nur um ein Gerüst aus Bambusstäben und Gummibändern handelt. Die Mädchen und Buben aus dem Haus für Kinder wissen das bereits, denn sie haben es ausprobiert. "So erarbeiten sie sich Architektur", sagt Sabine Heuberger. Ein Beweis für ihr Credo: Spielen bildet. Obwohl das Resultat der ausgebildeten Sozial- und Spielpädagogin ihrer Aussage nach gar nicht so wichtig ist: Es geht ihr vor allem um den Prozess, um die Entwicklung.

Seit Anfang des Schuljahres leitet die 49-Jährige das Haus für Kinder und kümmert sich mit ihren vier Mitarbeiterinnen nachmittags um Tittmoninger Schüler. Von 48 Plätzen sind derzeit 46 fest belegt, mindestens 25 Kinder kommen immer in die Hausaufgabenbetreuung – "keine Nachhilfe, nur Unterstützung". Für die verbleibende Zeit hat die selbsternannte "kreative Spinnerin" Heuberger viele Pläne.

Erfahrung bringt sie mit. Die gebürtige Burghauserin wuchs in Neuötting auf, ging nach der Schule für ein Jahr als Au pair nach Florida und siedelte sich danach wieder in Burghausen an. Seit fünf Jahren ist sie in Taching zu Hause. Sozialpädagogik wollte sie immer studieren und dann in der Freizeitpädagogik arbeiten. Bereits mit 13 Jahren begann sie, bei einem Spielmobil mitzuarbeiten. 2016 richtete sie in Burghausen den Bundesarbeitskongress für Spielmobile aus. − smbMehr dazu lesen Sie in der Südostbayerischen Rundschau am Montag, 13. November.