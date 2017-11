Dr. Florian Schomers ist der neue Pfarrer

Dr. Florian Schomers (kleines Bild) wird ab Dezember als verantwortlicher Pfarrer im Pfarrverband Trostberg tätig sein. Darüber freut sich Kaplan Michael Maurer. − Foto: cl Dr. Florian Schomers (kleines Bild) wird ab Dezember als verantwortlicher Pfarrer im Pfarrverband Trostberg tätig sein. Darüber freut sich Kaplan Michael Maurer. − Foto: cl



"Ab 1. Dezember wird Dr. Florian Schomers den Pfarrverband Trostberg als hauptverantwortlicher Pfarrer leiten." Das verkündete Kaplan Michael Maurer in den Gottesdiensten in Trostberg am Wochenende. Dabei dankte Kaplan Michael Maurer dem Ordinariat München-Freising ausdrücklich für diese schnelle Entscheidung. Die Gremien war bereits am Freitag über die Personalie informiert worden. Nach dem überraschendem Weggang von Pfarrer Paul Janßen rechnete Maurer nicht mit einer Unterstützung noch in diesem Jahr. Umso größer ist bei ihm nun die Freude, dass ihm ein Pfarrer zur Seite gestellt wird.

Dr. Florian Schomers wurde 1964 in Rosenheim geboren und lebte dort bis zu seinem Abitur. Mit nur 20 Jahren trat er ins Prämonstratenserkloster in St. Wilten in Österreich ein. Dort wird nach der Regel des heiligen Augustinus nach dem Armuts-, Enthaltsamkeits- und Gehorsamsgelübte gelebt.

Am Fuße des Bergisel bei Innsbruck legte er 1989 er seine feierliche Profess ab und wurde zum Diakon und dann zum Priester geweiht.Der Zuwachs an Aufgaben und eine Fülle von Verantwortlichkeiten bewogen ihn, für das Jahr 2017 ein Sabbatjahr zu erbitten. Dort bildete er sich weiter fort. Weiterbildungen, die den Belangen des Pfarrverbandes Trostberg sehr zugute kommen dürften, freut sich Kaplan Maurer. − clMehr lesen Sie in der Montagsausgabe des Trostberger Tagblattes/ Traunreuter Anzeiger