Chaos pur – und das an Heiligabend

Von einem Chaos ins nächste: Bei Familie Maier geht es an Heiligabend reichlich turbulent zu, von links: Tobias Weistenfeld, Markus Brandstätter, Sonja Bartlweber, Regina Weistenfeld, Helmut Huber, Christa Stifter und Martin Huber. − Foto: Eder



Schadenfreude war doch immer schon die schönste Freude. Von daher hatten die Besucher des Stücks "Ach, du fröhliche" der Heimatbühne Seeon bei der Premiere im vollen Saal beim "Alten Wirt" genügend Stoff zum Lachen. So viele Verwirrungen, Missverständnisse, Fettnäpfchen und mysteriöse Umstände hat man kaum je in einem einzigen Theaterstück erleben können – Chaos pur. Und dem mitfühlenden Zuschauer stellte sich mehr und mehr die Frage, ob der dritte Akt ausreichen würde, all die in den beiden ersten Akten entstandenen Knäuel zu entwirren.

Wer mal viel Spaß haben und herzhaft lachen möchte, dem seien die weiteren Termine der Heimatbühne empfohlen. Jeweils um 20 Uhr wird "Ach, du fröhliche" am 17., 18. und 24. November sowie am 1. und 2. Dezember aufgeführt, um 19 Uhr am Sonntag, 26. November. Am Sonntag, 19. Dezember, findet um 10 Uhr ein Weißwurstfrühschoppen statt, dem sich um 11 Uhr das Theaterstück anschließt. Karten gibt es bei Petra und Fritz Linner in Roitham, Tel. 08667/1222.

