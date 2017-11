Haidforst-Genossenschaft: Waren Wahlen manipuliert?

Blick auf das Büro der Haidforst eG in Windschnur 25c: Was haben Vorstand und Aufsichtsrat zu verbergen, nachdem zu den Genossenschafts-Versammlungen gestern Abend erstmals die Presse ausgesperrt wurde? − Fotos: Karlheinz Kas Blick auf das Büro der Haidforst eG in Windschnur 25c: Was haben Vorstand und Aufsichtsrat zu verbergen, nachdem zu den Genossenschafts-Versammlungen gestern Abend erstmals die Presse ausgesperrt wurde? − Fotos: Karlheinz Kas



Die Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Haidforst eG in Traunstein kommt nicht zur Ruhe. Bei der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitagabend in der Aula der Berufsschule I, bei der erstmals in der 70-jährigen Geschichte die Presse ausgeschlossen war, sollen Wahlen manipuliert worden sein. Das jedenfalls behaupten Mitglieder des größten Wohnungsanbieters in der Stadt Traunstein im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Was war passiert? Als es in der ordentlichen Versammlung um die Entlastung des Vorstands für 2016 ging, soll sich ein Vorstandsmitglied von Tisch zu Tisch bewegt haben und den Mitgliedern, die zumeist zwischen 60 und 80 Jahre sind, gezeigt haben, wo sie ihr Kreuz zu machen haben.

"Ich habe gar nichts kapiert, ich dachte es, ging um Entlassung", sagte ein 74-jähriges Mitglied. Eine zwei Jahre ältere Dame am nächsten Tisch meinte: "Ich habe meine Kreuze dorthin gemacht, wie es der Herr Vorstand gesagt hat." Als eine Mieterin (Name der Redaktion bekannt) die doch höchst seltsame Praxis monierte, entgegnete das Vorstandsmitglied: "Den alten Leuten muss man den Sachverhalt doch erklären."

Die "Erklärungen" hatten dann jedenfalls dazu geführt, dass der Vorstand mit 115 Ja-Stimmen bei 76-Nein-Stimmen entlastet wurde. Die Entlastung des Aufsichtsrates fiel mit 120:69 Stimmen dann ähnlich aus. 189 Mitglieder waren stimmberechtigt.

Bei den Neuwahlen erhielt Aufsichtsratschef Hans Pagatsch 132 Stimmen. Für das freiwillig ausscheidende Aufsichtsratsmitglied Andreas Farkas rückt Georg Aigner, ein Vertreter der Interessensgemeinschaft, in das Fünfer-Gremium nach. Aigner erhielt 79 Stimmen.

Bei den Wahlen des Vorstandes machte Claudia Hackl das Rennen. Sie erhielt 76 Stimmen und beerbt Karl-Heinz Blank, der aus privaten und familiären Gründen nicht mehr zur Verfügung stand.

