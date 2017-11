Kabelschmorbrand: Trostberger Rathaus bleibt heute geschlossen

Im Trostberger Rathaus bleibt es heute zumindest bis zum Nachmittag dunkel. − Foto: Frei Im Trostberger Rathaus bleibt es heute zumindest bis zum Nachmittag dunkel. − Foto: Frei



Das Trostberger Rathaus muss am heutigen Montag wegen eines Schadens an der Hauptstromversorgung geschlossen bleiben. Die anderen Gebäude an der Hauptstraße sind nicht betroffen. "Es ist ein hausinternes Problem: Kurz vor der Panzersicherung hat es einen Kabelschmorbrand gegeben", erklärt Bürgermeister Karl Schleid. Die Elektriker seien bereits dabei, den Schaden zu beheben.

"Es macht keinen Sinn, Parteiverkehr zuzulassen", sagt Schleid. Denn ohne funktionierende EDV könne man den Bürgern nicht weiterhelfen. Der Rathaus-Chef hofft, dass bis zum Abend alles wieder normal läuft. Die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, die für 18 Uhr im Kleinen Sitzungssaal angesetzt ist, werde höchstwahrscheinlich stattfinden. − luh