Bei Regen von der Straße an den Baum: Schwer verletzt

Eine Schwerverletzte hat ein Unfall am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr auf der Kreisstraße TS 8 von Emertsham in Richtung Engelsberg gefordert. Eine 21-Jährige aus dem Landkreis Traunstein war mit ihrem Ford Focus aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve bei nasser Fahrbahn nach links von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Die Frau erlitt Bein- und Beckenverletzungen. Sie musste von der Feuerwehr aus dem total demolierten Auto geborgen und dann mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein geflogen werden.

