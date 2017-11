Martinimarkt trotzt dem Wetter

Ein wahrer Schmaus für alle Sinne war das "Kiache bocha" live in der Pfarrhofgarage. − Fotos: uk Ein wahrer Schmaus für alle Sinne war das "Kiache bocha" live in der Pfarrhofgarage. − Fotos: uk



Viele Schnaitseer und auswärtige Gäste machten den 17. Martini-Bauernmarkt zu einem Erfolg – und das trotz regnerischem Wetter. Das Angebot war so vielfältig, dass für jeden Besucher etwas dabei war. Und das betraf nicht nur die reichliche Verpflegung, sondern auch die verschiedensten Bastelarbeiten und Geschenke für die Advents- und Weihnachtszeit.

Am Höflschweiger-Platz boten der Gartenbauverein seine Pflanzenauswahl, die Schubkarr’nschiaber ihre Bastelarbeiten, die Ölmühle ihre Spezialitäten und die Feuerwehr alles rund um die Vorweihnachtszeit an. Das Caritas-Reha Zentrum St. Nikolaus bot seine Schmankerl aus der Küche an und der Verein "Tukutane" hatte afrikanische Kleinkunst und Schmuck auf den Tischen liegen. Zudem informierte der Verein, ebenso wie der "Eine-Welt-Laden" aus Wasserburg, der Bund Naturschutz und der Heimatverein über ihre Arbeit.

Den ganzen Tag über war auch der Losstand in der Garderobe des Pfarrheims und der gemütliche Bücherflohmarkt der Bücherei bevölkert. Überhaupt war jedes freie Plätzchen im Pfarrheim an diesem Regentag belegt. Im Saal sorgte die umfassende Versorgung mit warmen Getränken und einem schier unübersehbaren Kuchen- und Tortenbuffet für eine Ruhepause nach dem regendurchtränkten Bummel durch die Marktstände. − ukMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 14. November, in Ihrer Heimatzeitung.