Hohe Auszeichnung für Claus Hieke

Markus Ostermeier, stellvertretender Vorsitzender der Wasserwacht Deutschland (links), überreichte Claus Hieke (Mitte) im Beisein von Hans-Michael Weisky, stellvertretender Bezirksvorsitzender des Wasserwachtbezirks Oberbayern, die Goldene Leistungsspange für seine außergewöhnlichen Verdienste im Rotkreuzdienst. − Foto: BRK TS Markus Ostermeier, stellvertretender Vorsitzender der Wasserwacht Deutschland (links), überreichte Claus Hieke (Mitte) im Beisein von Hans-Michael Weisky, stellvertretender Bezirksvorsitzender des Wasserwachtbezirks Oberbayern, die Goldene Leistungsspange für seine außergewöhnlichen Verdienste im Rotkreuzdienst. − Foto: BRK TS



Die Goldene Leistungsspange des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist die höchste Auszeichnung für wiederholte herausragende Einsätze im Rotkreuzdienst, die von der Hilfsorganisation vergeben wird. Für seine außergewöhnlichen Leistungen wurde Claus Hieke diese Ehre zuteil. Der gebürtige Traunsteiner erhielt die Auszeichnung in der Bezirksversammlung der Wasserwacht Oberbayern in Herrsching am Ammersee.

Hieke war mehr als 25 Jahre als Referatsleiter für internationale Zusammenarbeit bei der Landesgeschäftsstelle des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) tätig und leitete eine Vielzahl an großen Auslandsprojekten in Afrika, Asien, Südamerika sowie Ost- und Südosteuropa. Vorrangig handelte es sich um Projekte im Gesundheits- und Katastrophenschutzbereich in Katastrophen- oder Kriegsgebieten wie etwa dem Aufbau von Kliniken, Gesundheitszentren, Blutbanken oder Orthopädiezentren für die am schlimmsten betroffene Bevölkerung.

In seiner Freizeit engagiert sich der Vollblut-Rotkreuzler seit fast 50 Jahren bei der Wasserwacht. 1968 trat er der Ortsgruppe Traunstein bei. Seitdem hat der heutige Ruheständler diverse Leitungsfunktionen auf Orts-, Kreis-, Landes- und Bundesebene übernommen. Bis Mai war er stellvertretender Bezirksvorsitzender des Wasserwachtbezirks Oberbayern. Sein Amt als Landes- und Bundesbeauftragter für die Zusammenarbeit der Wasserwacht mit der Bundeswehr übt der frühere Bundeswehroffizier weiter aus. Zudem engagiert er sich im Wiederaufbau der Wasserwachts-Ortsgruppe Traunstein. − red