Großes Interesse an ausgestellten Schätzen

Eine hohe Besucherresonanz hatte die Mineralien- und Fossilienbörse der Vereinigung Chiemgauer Mineralien- und Fossilienfreunde Traunstein in der Aula der Staatlichen Berufsschule I. Die 37 Aussteller, allesamt Vereinsmitglieder, boten in erster Linie selbst gefundene Exponate an. Zum einen wurden alpine Mineralien aus den heimischen Bergen und zum anderen Mineralien aus Sammelreisen nach Griechenland, Marokko, Spanien, Irland und Schottland gezeigt. Bei den Fossilien gab es in erster Linie Stücke aus dem Nahbereich wie den Haunsberg bei Oberndorf, den Kressenberg bei Teisendorf und den Loferer Steinbergen zu sehen.

Außerdem weckten zwei Sonderschauen das Interesse die vielen Besucher. Aus seinem Privatbesitz stellte Kurt Kment aus Teisendorf zahlreiche Fossilien des Hettangium aus, die er im Karwendelgebiet gefunden hatte. "Die Welt der böhmischen Pyrope" lautete das Motto der zweiten Sonderausstellung. Ebenfalls aus einem Privatbesitz, dem von Gerhard Fischer aus Salzburg, war Granatschmuck aus der Viktorianischen Zeit zu sehen. − bjr