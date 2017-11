Krisendienst Psychiatrie: "Wer die Nummer wählt, hat schon gewonnen"

Die Akut-Telefonnummer, wenn bei seelischen Krisen Hilfe nötig ist: 0180/6553000. − Foto: awi Die Akut-Telefonnummer, wenn bei seelischen Krisen Hilfe nötig ist: 0180/6553000. − Foto: awi



Krisen gehören zum Leben. Jeder Dritte gerät mindestens einmal im Leben in einer Situation, in der er professionelle psychiatrische oder psychotherapeutische Hilfe benötigt, heißt es in einem Flyer des vor rund neun Monaten auf die Beine gestellten Krisendienstes Psychiatrie. Der Bezirk Oberbayern ist der Träger der Maßnahme, die allen Bürgern in Südostoberbayern zur Verfügung steht.

Durch qualifiziertes Fachpersonal soll schnelle Hilfe bei seelischen Krisen und psychiatrischen Notfällen angeboten werden, was insbesondere durch eine enge Verzahnung der jeweiligen Fachstellen ermöglicht wird. Das Angebot soll eine wichtige und umfassende Ergänzung zu bestehenden Hilfsangeboten wie dem Kriseninterventionsdienst (KID) oder der Telefonseelsorge sein. Mittlerweile wurden Kooperationen geschaffen und weiter ausgebaut.

Am Montag informierten die fachlichen Leiter über die ersten Erfahrungen mit der Einrichtung. Franz Burghartswieser, Kreisgeschäftsführer der Caritas Traunstein, zeigte sich über die Entwicklung der ersten neun Monate erfreut: "Die Einrichtung hat sich bewährt. Das ist ein Erfolgsmodell." Der Leiter der Münchner Leitstelle des Krisendienstes, Dr. Michael Welschehold, berichtete von rund 1700 Anrufen im Monat. − awi Die Hotline für alle Hilfesuchenden lautet 0180/6553000. Ein Anruf kostet 20 Cent aus dem Festnetz, mit dem Handy maximal 60 Cent.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 14. November 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.