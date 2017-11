Mörnbrücke bis Ende der Woche fertig

Die Straße nach Holzhausen/Oed soll noch diese Woche frei gegeben werden. − Foto: Schlaipfer Die Straße nach Holzhausen/Oed soll noch diese Woche frei gegeben werden. − Foto: Schlaipfer



Kienbergs Bürgermeister Hans Urbauer informierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass das Teilstück von der Mörnbrücke bis zum Kreisbauhof bis Ende dieser Woche fertig asphaltiert werden soll. Dann sei die Zufahrt nach Holzhausen-Oed wieder frei. − stsMehr zur Gemeinderatssitzung in Kienberg lesen Sie am Dienstag, 14. November, in Ihrer Heimatzeitung.