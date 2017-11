Kathreinmarkt trotzt Regenwetter – Moden- und Motorradschau

Bei der Modenschau des Eine-Welt-Ladens Tittmoning begeistern Franziska Lechner (links) und Katharina Nachbichler die Zuschauer mit Fairtrade-Mode für Kinder. − Foto: Englschallinger Bei der Modenschau des Eine-Welt-Ladens Tittmoning begeistern Franziska Lechner (links) und Katharina Nachbichler die Zuschauer mit Fairtrade-Mode für Kinder. − Foto: Englschallinger



Trotz Dauerregens am Vormittag und insgesamt ungemütlicher Wetterlage machten sich am vergangenen Wochenende zahlreiche Besucher auf zu einem Bummel über den Kathreinmarkt auf dem Tittmoninger Stadtplatz. Rund 30 Marktstände und ein umfangreiches Rahmenprogramm der Stadtfreunde Tittmoning luden zum Staunen, Probieren und Mitmachen ein. Diese hatten sich auf das angekündigte "Schmuddelwetter" eingestellt und reichten an ihrem Stand vor dem Rathaus heißen Glühwein zum Aufwärmen.

Das Rahmenprogramm zielte in erster Linie auf Kinder und Jugendliche ab. Im Kinderquiz musste der Nachwuchs aus Buchstaben, die in den Schaufenstern der Geschäfte rund um den Stadtplatz zu finden waren, ein Lösungswort formen. Während die Buben und Mädchen flauschige Kuscheltier-Störche gewinnen konnten, sahnte Johannes Stampfl beim Quiz der Jugendlichen den Hauptpreis ab: einen Privatauftritt der Tittmoninger Band "Forst". Er hatte im Geschicklichkeitsparcours mit Schießen auf die Torwand, Schätzen von Gewichten und Schokobonbons sowie Fußball-Slalomlauf am besten abgeschnitten.

Pünktlich zur Modenschau des Eine-Welt-Ladens Tittmoning legte sich am Nachmittag der Regen, so dass die Models draußen über den "Laufsteg", einen roten Teppich, schreiten konnten. Als lokale Prominente liefen Bürgermeister Konrad Schupfner, Stiftsdekan Gerhard Gumpinger, der Geschäftsleiter der Stadtverwaltung Walter Schöberl und die ehemalige Grundschul-Rektorin Heidrun Jahn-Wiesenberger mit. Zum ersten Mal gezeigt wurde die Motorradausstellung von Bernd Rosenberger im Gewölbe des Krieger-Hauses. − endMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 14. November, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.