Ärzte in Südostbayern kritisieren neuen ärztlichen Bereitschaftsdienst

Die Reform des Bereitschaftsdienstes sorgt für Unmut unter den Ärzten in der Pilotregion Traunstein-Berchtesgadener Land . −Symbolfoto: dpa Die Reform des Bereitschaftsdienstes sorgt für Unmut unter den Ärzten in der Pilotregion Traunstein-Berchtesgadener Land . −Symbolfoto: dpa



Eine Reform soll den Bereitschaftsdienst für Ärzte fit für die Zukunft machen. 2018 wird das neue System bayernweit eingeführt. Doch vor allem im ländlichen Raum wehren sich Ärzte und Politiker vehement: Damit werde ein funktionierendes System zerstört.

Ärzte in Südostoberbayern schlagen Alarm: Seit März 2017 wird in der Region Traunstein-Berchtesgadener Land eine Neuordnung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes getestet – mit durchaus negativen Ergebnissen für die Versorgung von Patienten. "Gerade im Bereich der Hausbesuche mache ich mir große Sorgen um das Wohl der Patienten", sagt Dr. Florian Buchauer, Ansprechpartner für den Notdienst im Ärztlichen Kreisverband Traunstein. "Die Dienstbereiche wurden massiv ausgeweitet, wir haben Anfahrten von bis zu einer Stunde", beklagt er lange Wartezeiten.

Mit der Reform wurden zentrale Bereitschaftspraxen eingerichtet, die an Kliniken angegliedert sind und täglich bis 21 Uhr geöffnet sind. Danach übernehmen die Notaufnahmen den Dienst, ein mobiler Arzt bietet zudem Hausbesuche an. Ziel ist die Reduktion der Dienststunden für Landärzte. Die neuen Regelungen sollen 2018 Schritt für Schritt in ganz Bayern eingeführt werden. Viele Ärzte und Kommunen laufen gegen die Novellierung derzeit aber Sturm – insbesondere in ländlichen Regionen wie Niederbayern.

Tatsächlich gebe es Verbesserungsbedarf, so Dr. Buchauer. Das habe man bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB), die die Reform umsetzt, auch angemerkt. "Aber wir stoßen auf taube Ohren." Die KVB selbst führt in ihrer Evaluation der Pilotregion keine Kritik auf, die Ergebnisse seien "durchweg positiv". So sei die Zahl der Dienststunden für Ärzte um gut zwei Drittel reduziert worden.

