Mann stirbt bei Unfall in Grabenstätt - Eine Person schwer verletzt

Ein 33-Jähriger kam bei dem schweren Unfall ums Leben.



Am Montagabend ist bei einem schweren Verkehrsunfall ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2096 zwischen Grabenstätt und Übersee im Landkreis Traunstein. Eine weitere Person wurde schwer verletzt.

Ein 53-jähriger Saaldorfer fuhr gegen 21 Uhr mit seinem Kleintransporter von Übersee Richtung Grabenstätt. Ihm entgegen kam ein 33-jähriger Unterwössener in einem Mitsubishi. Aus noch unbekanntem Grund kam der Saaldorfer auf die Gegenfahrbahn und prallte auf Höhe des McDonald-Restaurants in Grabenstätt frontal gegen den Mitsubishi des 33-Jährigen. Dieser war nicht angegurtet und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr herausgeschnitten und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Saaldorfer wurde schwer verletzt ins Klinikum Traunstein eingeliefert.

Ein Gutachter, eine Staatsanwältin, Rettungsdienst mit sechs Personen und etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Grabenstätt und Übersee waren vor Ort. Die Feuerwehr mussten die St2096 komplett sperren und den Verkehr umleiten. Die Polizei Traunstein nahm den Unfall auf. − pnp