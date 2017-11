Ausschuss: Grundschule Nord kann ab 2019 neu gebaut werden

Das Ringen um Neubau oder Sanierung der Grundschule Nord in Traunreut scheint beendet. Der Hauptausschuss hat grünes Licht für die Neubauten von Schulgebäude und Turnhalle ab 2019 gegeben. − Foto: hr Das Ringen um Neubau oder Sanierung der Grundschule Nord in Traunreut scheint beendet. Der Hauptausschuss hat grünes Licht für die Neubauten von Schulgebäude und Turnhalle ab 2019 gegeben. − Foto: hr



Ohne Diskussion hat sich der Hauptausschuss des Traunreuter Stadtrates am Montagabend dafür ausgesprochen, dass die Grundschule Nord und die angegliederte Turnhalle neu gebaut werden. Die Kosten werden auf rund 14 Millionen Euro geschätzt und die Stadt erwartet einen Zuschuss der Regierung von Oberbayern in Höhe von rund fünf Millionen.

Die Regierung von Oberbayern hat bestätigt, dass der Neubau von Schule und Sporthalle die wirtschaftlichste Alternative ist, damit ist auch die Förderung der Neubauten gesichert. Gebaut werden soll das neue Schulhaus ab 2019. Im Haushalt sollen dafür kommendes Jahr Planungsgelder in Höhe von 150000 Euro, 2019 dann zwei Millionen Euro, 2020 rund acht Millionen Euro und 2021 nochmals rund vier Millionen Euro eingeplant werden. Abzüglich der Fördergelder rechnet die Stadt mit Ausgaben von rund 9,2 Millionen Euro. Darin wären auch die Abbruchkosten von rund 600000 Euro eingerechnet.

Das neue Schulgebäude soll im im nördlichen Bereich des Geländes errichtet werden, damit im alten Gebäude der Unterricht bis zum Umzug weiterlaufen kann. Nach dem Umzug ins neue Gebäude könnte das alte Schulhaus abgerissen und dort die Freianlage gebaut werden. Die Sporthalle wird voraussichtlich auf dem jetzigen Standort neu erstellt.

Die endgültige Entscheidung über die Einplanung der 14 Millionen Euro in den Haushalt für den Neubau von Schule, Turnhalle und Freigelände soll der Stadtrat in der Sitzung am 20. November fällen. − hr