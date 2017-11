Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und etwa 17000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Dienstag gegen Mittag in unmittelbarer Nähe der Kreuzung der Kreisstraßen TS 8 und TS 20 an der Grenze der Gemeinde Tacherting zur Gemeinde Engelsberg ereignet hat. Ein 83-jähriger Teisendorfer war mit seinem VW Touran, ebenso wie eine 65-jährige Tachertingerin mit einem Mitsubishi, auf der Kreisstraße 8 in Richtung Engelsberg unterwegs. Im Bereich der Kreuzung prallte die 65-Jährige nahezu ungebremst auf den vor ihr fahrenden VW. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus Trostberg gebracht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. − wt

